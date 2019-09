Mihai Stoica a dezvaluit motivul real pentru care a plecat de la FCSB

Ziare.

Fostul oficial al ros-albastrilor a marturisit ca a luat aceasta decizie deoarece si-a dat seama ca nimeni din club, de la patron la jucatori , nu-l mai asculta."Am plecat pentru ca nici nu puteam sa fac mare lucru. Am realizat ca nu pot sa ajut echipa. Nu am reusit sa-l conving pe Gnohere in luna mai sa se opereze, a vrut sa amane in speranta ca va fi convocat la Cupa Africii. Lui Balasa i-am spus sa nu se mai complice atat.Apoi a venit transferul lui Vina, i-am spus sa joace simplu, sa nu arate ca e prea tehnic, apoi a facut greseala dupa greseala. Am observat ca nu ma mai asculta nimeni", a spus Mihai Stoica la Digi Sport.Initial, Stoica pusese plecarea de la FCSB doar pe seama unor probleme personale.In locul lui Mihai Stoica la FCSB a fost adus Narcis Raducan.