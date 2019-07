Mihai Stoica a rabufnit pe Facebook: De ce Gigi Becali actioneaza contrar intereselor clubului pe care-l detine

Ziare.

Managerul "ros-albastrilor" le transmite criticilor lui Dennis Man ca acesta n-a avut mai deloc vacanta si, chiar si asa, e un jucator indispensabil pentru FCSB."Cu criticile patronului suntem obisnuiti. Desi le-a transmis intr-o conferinta de presa realizatorilor de emisiuni sa nu-l mai sune dupa meciuri pentru ca nu vrea sa-si mai critice fotbalistii, acestia il suna mereu, stiind ca raspunde si se descarca, spunand exact ceea ce gandeste, chiar daca este contrar intereselor clubului pe care-l detine.Deranjant este insa ca apar alte persoane care bat campii, facand comentarii total nelalocul lor. Nu ca n-ar fi facut toata viata asa ceva.Dennis Man este singurul fotbalist dintre cei care au jucat in vara asta pentru echipa nationala si pentru selectionata U21 care a evoluat in meciuri oficiale in sezonul care a inceput. Nedelcearu, Baluta, Hagi si Puscas au avut vacanta, n-au jucat nicio secunda in meciuri oficiale, iar cand Andrei Vlad, Dragos Nedelcu si Florinel Coman erau in vacanta, Dennis era in cantonament cu echipa nationala.Marilor 'specialisti' care discuta de criza de forma a unui jucator de 20 ani, le-as recomanda sa analizeze cateva faze din iunie-iulie, perioada in care unii dau autografe si pun boomerang-uri pe instagram:- Malta-Romania, gol Dennis Man;- FCSB - Milsami, pasa magistrala de gol Dennis Man, gol Florin Tanase;- FCSB - FC Hermannstadt, gol Dennis Man la prima atingere de balon;- Alashkert - FCSB, pressing Dennis Man la portar, respingere gresita, gol Florin Tanase;- Alashkert - FCSB, fault la Dennis Man, lovitura libera Ionut Vina, gol Iulian Cristea.Adaugand faptul ca Dennis a fost titular incontestabil in echipa anului 2019, Romania U21, calificata la Jocurile Olimpice, cred ca avem un tablou complet despre un fotbalist de mare valoare si despre un om de mare calitate.P.S. Mai devreme atipise pe masa de masaj. Alta noapte pierduta. Dar nu cu vreo fetita. Cu colegii, in autocar, in avion si iar in autocar. Am ajuns la 4 AM in cantonament. Si nu e prima data saptamana asta", se arata intr-o postare publicata de Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.Dennis Man are 20 de ani si e cotat la 5,5 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.