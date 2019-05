Mihai Stoica, despre primul antrenor de pe lista lui Gigi BecalI: Cand va fi numit noul tehnician al lui FCSB

Ziare.

Managerul "ros-albastrilor" confirma ca Edi Iordanescu e primul pe lista si anunta ca numirea noului antrenor se va produce pana la finalul acestei luni."Gigi a spus ca si-l doreste pe Edi, e pe primul loc in lista lui. Sunt si alti antrenori pe lista, este adevarat. Mai departe, eu nu pot sa fac vreun comentariu, pentru ca nu ar fi corect fata de Edi. El stie daca vrea sa plece si daca poate sa plece. Sunt trei antrenori pe lista.", a spus Mihai Stoica la Fotbal Club, pe Digi Sport 1 "FCSB va avea cu certitudine un antrenor de luni intr-o saptamana. Cu o saptamana inainte de reunire", a completat Mihai Stoica.Edi Iordanescu (40 de ani) se afla in prezent sub contract cu Gaz Metan Medias.Marti, FCSB a oficializat despartirea de Mihai Teja , care i-a pregatit pe "ros-albastri" doar o jumatate de sezon.