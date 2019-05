Mihai Teja a fost concediat de la FCSB - oficial

Ziare.

Cu Teja pe banca, FCSB a pierdut un singur meci, insa tehnicianului in varsta de 40 de ani i se reproseaza ratarea titlului, obiectivul principal."Multumim, Mihai Teja!FCSB anunta incheierea contractului cu antrenorul Mihai Teja, care a pregatit echipa noastra in perioada ianuarie - mai 2019.In aceasta perioada, tehnicianul bucurestean in varsta de 40 de ani a adunat 9 victorii, 5 rezultate de egalitate si o infrangere, insa a ratat obiectivul stabilit, de castigare a titlului.FCSB ii multumeste pentru munca depusa si ii ureaza mult succes in continuare", se arata intr-un comunicat al formatiei "ros-albastre".Favorit sa-i ia locul lui Teja pe banca tehnica a lui FCSB e Edi Iordanescu, in prezent la Gaz Metan Medias.I.G.