Ministerul Afacerilor Interne i-a raspuns lui Becali

Ziare.

com

Ordonanta Militara interzice activitatile sportive in grup, dar FCSB a solicitat, totusi, o dispensa.Becali promitea ca toti jucatorii vor fi testati constant si astepta aprobarea MAI pentru a-i baga in cantonament Totusi, MAI a respins solicitarea facuta de FCSB, conform Gsp.ro In aceste conditii, FCSB nu-si va relua pregatirile, asa cum Becali dorea.Finantatorul ros-albastrilor intentiona sa-i tina pe jucatori in cantonament pana cand Liga 1 se va relua, in asa fel incat sa nu-si piarda forma fizica.O atitudine similara au avut-o si italienii de la Napoli , care s-au razgandit si ei dupa ce au fost criticati.In schimb, in Germania, mai multe echipe si-au reluat deja pregatirile.C.S.