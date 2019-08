MM Stoica, gata din nou sa plece de la FCSB: Iata ce probleme are

Ziare.

De aceasta data nu criticile lui Gigi Becali l-au deranjat, ci problemele personale care ii dau mari batai de cap.Stoica spune ca are nevoie de o pauza si ca se gandeste serios sa renunte macar temporar la echipa."Cred ca am si eu nevoie de o pauza, am probleme personale, o persoana foarte apropiata care e pe moarte. Pana la urma nu fotbalul este cel mai important in viata noastra. Am si eu o perioada in care trebuie sa ma gandesc bine la ce voi face" a declarat MM Stoica la Digi Sport.Reactia oficialului vicecampioanei este cu atat mai curioasa cu cat, in urma cu numai cateva zile, el anunta ca din septembrie va capata puteri sporite in cadrul clubului.Se pare insa ca rezultatele slabe ale gruparii din Berceni din debutul de sezon l-au facut pe Gigi Becali sa ia toate deciziile la echipa, angajatii sai neavand vreun cuvant de spus.M.D.