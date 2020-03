Moment controversat cu un jucator de la FCSB, dupa intrarea in vigoare a ordonantei militare

Ziare.

Fundasul stanga Ionut Pantiru si-a strans prietenii si a jucat impreuna cu ei tenis de picior, conform ProSport Din imaginile publicate se observa cum Pantiru joaca tenis de picior alaturi de alte patru persoane."Legat de activitatea fizica a persoanelor... aici as dori sa fac o precizare. Sunt excluse toate activitatile sportive de echipa, pentru ca am observat in ultima perioada ca multi cetateni merg sa joace fotbal. Este o activitate de echipa interzisa, din aceasta seara", a spus Marcel Vela pe 25 martie.Jocul de tenis de picior a avut loc intr-o curte, astfel ca nu este clar daca a incalcat cu adevarat ordonanta militara. Totusi, gestul de a chema prietenii in vizita pentru a avea activitati sportive ramane unul controversat.Ionut Pantiru s-a transferat la FCSB in vara anului trecut si este titular la gruparea ros-albastra.C.S.