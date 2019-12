Momente cumplite pentru un fost atacant al lui FCSB: "Sunt foarte fericit ca Dumnezeu mi-a dat o a doua sansa"

Ziare.

Atacantul congolez s-a despartit recent de FCSB, iar in urma cu o luna a suferit o accidentare teribila."In ultimele saptamani, cam de acum o luna, am avut o accidentare de la un meci international, cand am jucat in Congo impotriva celor din Guineea Bissau. Mi-a luat cam patru saptamani sa imi revin si nu m-am putut antrena. Doua saptamani nu am putut vorbi", a povestit Tsoumou pentru Telekom Sport "Sunt foarte fericit ca Dumnezeu mi-a dat o a doua sansa. Dupa accident mi-a fost foarte greu sa revin. Mi-au spus ca riscam sa imi pierd viata. De aceea nu imi fac nicio grija in privinta acestei situatii, cea a contractului sau altceva de genul. Eu sunt foarte fericit ca sunt sanatos", a adaugat acesta.Juvhel Tsoumou (28 de ani) a jucat doar 145 de minute pentru FCSB, in trei meciuri.A debutat contra Craiovei, reusind golul victoriei.Apoi, africanul a mai jucat cateva minute contra lui CFR Cluj si in Cupa Romaniei impotriva lui "U" Cluj.