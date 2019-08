Motivul pentru care Mlada Boleslav va fi mai odihnita decat FCSB inaintea meciului direct din Europa League

Ziare.

com

Clubul ceh a reusit sa treaca cu greu in turul II de gruparea din Kazahstan Ordabassy, scor 3-2 in retur si 4-3 la general. Dupa acest meci insa, meci disputat in Kazahstan, jucatorii cehi au trecut prin emotii mari.Jucatorii Mladei trebuiau sa revina in Cehia imediat dupa partida, joi noapte, dar avionul nu a putut decola din cauza unor probleme ale sistemului de navigatie al aeronavei, dupa cum scrie Sport.ro Fotbalistii de la Boleslav au revenit in Cehia abia vineri dupa-amiaza si le-au cerut oficialilor Federatiei din Cehia, dar si celor de la Teplice, viitorul adversar din campionat , ca partida directa din week-end sa se amane.Cele doua parti s-au inteles, astfel ca Mlada are un avantaj destul de mare, va fi odihnita inaintea partidei cu stelistii, de joi, avand in vedere ca FCSB va mai juca un meci pana joi, luni cu Astra in Liga 1 Meciul are loc luni de la ora 21, LIVE pe Ziare.com, iar meciul lui FCSB cu Mlada are loc joi de la 21.30, de asemenea live text pe site-ul nostru.D.A.