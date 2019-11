Narcis Raducan a demisionat de la FCSB dupa o cearta cu Becali

Ziare.

Fostul mijlocas a luat aceasta decizie in urma unei discutii aprinse cu Gigi Becali , care i-a reprosat mai multe lucruri."Am avut o discutie cu domnul Becali si am simtit ca e mai bine sa fac un pas in spate. Daca nu mai e nevoie de mine ce rost are sa stau? Mi-a reprosat anumite chestii puerile.De exemplu, de ce nu m-am luat de arbitri la meciul cu Chindia Targoviste, de ce am spus ca in Champions League nu se dadea penalty la Tanase si ca de ce am spus ca CSA Steaua va avea mai multi fani daca vor ajunge in Liga 1 . Sunt motive puerile si e inutil sa le comentez!", a spus Raducan pentru Gsp.ro Chiar daca a plecat dupa un conflict cu Becali, Raducan a dorit sa-i multumeasca acestuia pentru ca l-a primit la FCSB."Ii multumesc pentru aceasta perioada atat dansului, cat si celor de la echipa. Ma bucur ca am pus umarul alaturi de colegii din staff si de jucatori sa ducem Steaua in fruntea clasamentului. Noi am luat-o din subsolul clasamentului si-am dus-o din nou in play-off. A fost o experienta speciala pentru mine! Le urez bafta si viata merge inainte", a adaugat Raducan.Narcis Raducan a devenit director sportiv la FCSB la mijlocul lunii august, cand echipa se afla intr-o situatie foarte dificila.Rezultatele din ultima vreme au fost pozitive, insa Raducan a avut un rol destul de limitat intrucat Becali a continuat sa se implice masiv la echipa.Locul lui Raducan ar putea fi luat de Mihai Stoica , acesta dand tarcoale postului de ceva vreme.C.S.