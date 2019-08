Narcis Raducan anunta ca FCSB va prezenta maine noul antrenor

Ziare.

Intr-o interventie avuta joi dupa-amiaza la ProX , Narcis Raducan dezvaluie ca negocierile cu antrenorul al carui nume n-a vrut sa-l dezvaluie sunt avansate, iar vineri ar putea avea loc prezentarea oficiala."Daca patronul a decis sa nu dea publicitatii numele antrenorului cu care negociem, e normal sa respectam. Mai ales ca tine de linistea echipei inainte de un meci atat de important. Nu e asta important, cine va fi antrenor, ci ca echipa sa fie concentrata pe acest meci. Indiferent de antrenor, e clar ca trebuie rapid sa lege jocul si sa adunam puncte pentru ca e o distanta considerabila de plutonul fruntas si nu ne face cinste aceasta serie negativa", a spus Narcis."Eu cred ca maine va fi prezentat, asta daca nu apar surprize. Odata ce nu a fost semnat contractul cu niciun antrenor, se poate intampla orice. Dar, in principiu, discutiile sunt avansate cu unul dintre ei, acestea le-a purtat exclusiv domnul Becali. Datoria mea este sa ofer variante patronului in ceea ce priveste banca tehnica. In conditiile in care ne oprim asupra unui nume, il voi sprijini din toate punctele de vedere indiferent daca a fost primul, al doilea sau al treilea pe lista mea", a completat acesta.Vezi si: Gigi Becali anunta ca a numit un nou antrenor la FCSB: "Incepe o noua era, a secretomaniei" FCSB a ramas fara antrenor in urma cu cateva saptamani, dupa ce Bogdan Andone s-a saturat sa execute ordinele lui Gigi Becali.Devis Mangia, Costel Enache, Antonio Conceicao sunt doar trei dintre antrenorii care au refuzat propunerile primite din partea lui Becali.In acest moment, echipa e pregatita de interimarul Vergil Andronache.