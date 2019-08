Narcis Raducan dezvaluie numele primului jucator pe care il va transfera la FCSB

Ziare.

Acesta este fundasul central bulgar Bozhidar Chorbadzhiski, legitimat in prezent la TSKA Sofia "E adevarat ca negociem cu acest jucator. Suntem foarte aproape", a spus Narcis Raducan la Digi Sport.Chorbadzhiyski are 24 de ani si este evaluat la 1.3 milioane de euro de Transfermarkt.El a evoluat la seniori doar pentru TSKA Sofia si are si opt selectii in echipa nationala mare a Bulgariei.Cel mai probabil, bulgarul va fi imprumutat la FCSB pentru un sezon, cu optiune de cumparare.C.S.