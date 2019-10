Narcis Raducan face o declaratie cel putin interesanta: "Daca CSA Steaua va promova, fanii FCSB vor migra catre echipa Armatei"

Ziare.

Chiar daca la aceasta partida sunt asteptati foarte multi suporteri , peste 30.000 de bilete fiind deja vandute, Raducan se teme de ridicarea rivalilor de la CSA Steaua , care sunt acum in Liga 4, dar care au palmaresul Stelei intre 1947 - 2003."Ma bucur ca vor fi in jur de 30.000 de spectatori in tribune, poate chiar mai multi, la meciul nostru cu Dinamo. Jucam pentru ei astfel de meciuri . Simt insa ca daca Steaua din Liga a 4-a ajunge in prima liga va fi greu sa-i tinem alaturi de noi..e natural ca ei sa migreze catre Steaua Armatei. Asa simt eu, doar ca e drum lung pana acolo. Inca nu vedem un proiect serios si care sa dea sperante de promovari repetate", a fost declaratia fostului jucator al Stelei, pentru Radio Sport 1.CSA, club care apartine de Armata, a ratat de doua ori la rand promovarea din L4 catre L3.Media spectatorilor celor de la FCSB pe teren propriu in acest sezon este una foarte mica, de 5634 fani, fiind totusi pe 2 in Liga 1 , dupa Craiova, care are 14399. Dinamo este pe 3, cu 4109.Utimele trei derbiuri dintre FCSB si Dinamo s-au incheiat la egalitate, 1-1, 2-2 si 3-3.Cele doua sunt vecine de clasament in Liga 1, pe 9 si 10, despartite de un singur punct.Partida va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.D.A.