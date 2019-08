Narcis Raducan vine cu noi detalii despre bataia din vestiarul de la FCSB

Ziare.

Raducan a mentionat ca bataia nu a escaladat si ca totul s-a limitat la cateva imbranceli intre jucatori "Au fost ceva imbranceli, dar chestii normale la fotbal. Intr-un club unde exista competitie se mai intampla si astfel de lucruri. Intr-adevar au fost la antrenament, altundeva nu aveau unde sa fie. De ieri am activat si un regulament de ordine interioara, care presupune respectarea conduitei atat pe teren, cat si in afara lui", a spus Narcis Raducan pentru ProTV.Conform Pro Sport, patru jucatori au fost implicati intr-o bataie in vestiar.Este vorba despre Mihai Pintilii, Eddy Gnohere, Adi Popa si Vali Cretu.Sursa citata scrie ca totul a pornit dupa ce capitanul Mihai Pintilii a ridicat tonul la colegi, iar spiritele s-au incins.De asemenea, inclusiv antrenorul cu portarii de la FCSB, Marius Popa, ar fi fost implicat in bataie.FCSB ocupa locul 11 in Liga 1 , iar joi o asteapta un meci crucial cu Vitoria Guimaraes in Europa League.C.S.