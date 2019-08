Negocierile dintre Becali si Conceicao au picat dupa doar 10 minute: Anuntul facut de patronul FCSB

Ziare.

Conceicao a ajuns la resedinta lui Gigi Becali , insa a plecat dupa doar 10 minute, intrucat nu a ajuns la un acord cu acesta."Nu ne-am inteles inca. El (Conceicao) a venit sa ne cunoastem. A plecat la Cluj, ca el s-a intors in Romania pentru meciul CFR - Celtic. Mai sunt si alti antrenori pe lista. Nu s-au terminat antrenorii, tata!", a spus Becali pentru Sport.ro Toni Conceicao are o experienta vasta in fotbalul romanesc, fiind de trei ori antrenorul lui CFR Cluj , ultima data in sezonul precedent.De asemenea, in tara noastra el a mai antrenat formatiile Astra si FC Brasov.Deocamdata nu se stie cine ar putea sa o pregateasca pe FCSB , dar pe lista se mai afla si Cristiano Bergodi C.S.