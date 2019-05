Nume surpriza pe lista lui Gigi Becali: Ce antrenor ar putea ajunge la FCSB

Ziare.

Duckadam spune ca antrenorul italian Walter Zenga ar putea fi o solutie pentru vicecampioana Romaniei, pe care a mai pregatit-o in sezonul 2004/2005."Indiferent de ce se spune, Steaua ramane o echipa tentanta pentru orice antrenor. Daca ai succes la Steaua, nu se baga nimeni peste tine. In momentul in care n-ai rezultate, intervin alte probleme. Daca va veni un antrenor care sa obtina rezultate in primele etape, va avea o viata frumoasa si linistita la FCSB. Daca nu, se vor repeta lucrurile din ultimii ani. Am o parere foarte buna despre Edi. A avut performantele pe care le-a avut la Pandurii, acum la Medias", a spus Duckadam pentru Prosport LIVE "Sunt foarte multe variante. Zenga este o varianta foarte, foarte interesanta. In perioada trecuta s-a inteles cu patronul, are rezultate, e liber de contract si nici nu e foarte scump. Cred ca s-ar plia, dar e doar o parere de a mea", a adaugat fostul mare goalkeeper roman.Vezi si: Un antrenor se autopropune la FCSB si garanteaza titlul: Aduc 500 de mii de euro de acasa daca-l pierd Walter Zenga are 59 de ani si in prezent este liber de contract. Ultima oara a antrenat-o pe Venezia, fiind concediat in aceasta primavara.Totusi, favorit sa devina noul antrenor al lui FCSB ramane Edi Iordanescu, in prezent la Gaz Metan Medias.Meciul de duminica seara cu CFR Cluj a fost ultimul al lui Mihai Teja pe banca tehnica a "ros-albastrilor".