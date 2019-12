O noua reactie dura a lui Talpan: "Adevarul nu mai poate fi ascuns! FCSB sa nu mai incerce sa fure imaginea Stelei!"

Ziare.

Colonelul de justitie sustine ca sondajul respectiv este o minciuna si ca o parte a presei incearca sa perpetueze o idee falsa.In acelasi timp, el ii acuza pe oficialii gruparii din Berceni ca fac tot posibilul de a parazita brandul Steaua, desi exista mai multe decizii judecatoresti ce interzic acest lucru."Sondajul acela este o minciuna. Noi nu credem in acest sondaj. Nu credem pentru ca stim foarte bine ca acest sondaj a fost facut incorect. In Romania, din pacate, o mare parte din presa sportiva inca dezinformeaza, spunand ca echipa FC Fcsb este Steaua Bucuresti. Asta desi nu este, desi avem mai multe hotarari judecatoresti care spun ca nu este. Desi chiar FIFA a aratat ca nu este. Recent, Adrian Mititelu a publicat un document primit de la FIFA. In acel document, FIFA spunea ca un club poate pretinde ca are identitatea altui club doar daca dovedeste ca detine elemente precum numele, istoria, palmaresul, culorile, emblemele, stadionul si asa mai departe. Dupa cum bine stiti, FC Fcsb nu are niciunul din aceste elemente. Insa presa sportiva nu a publicat aceste informatii. De ce? Pai stim cu totii raspunsul: ca sa continue minciuna cum ca FC Fcsb e Steaua. Dar nu este.Si nu conteaza cate sondaje mincinoase vor mai fi publicate si cata propaganda va mai fi facuta pentru acest club, pentru ca adevarul nu mai poate fi ascuns. Realitatea nu poate fi denaturata. Va aduc aminte ca la meciul FC Fcsb vs. Astra, un meci important de Liga 1 , au fost vandute doar 93 de bilete. Asta in conditiile in care noi, Steaua Bucuresti, strangem cel putin 1500 de oameni la meciuri de Liga 4. Asadar, cum sa mai credem aceste sondaje? Ce valoare au ele, cand realitatea e asta?!Eu ii sfatuiesc in continuare pe cei de la FC Fcsb sa nu mai dezinformeze. Ii sfatuiesc, cum am facut si pana acum, sa nu mai incerce sa fure imaginea Stelei si sa respecte hotararile judecatoresti. Am aflat recent ca si-au lansat un magazine online nou si, ca sa poata vinde mai bine, au folosit in codul site-ului cuvintele cheie 'Steaua' si 'Steaua Bucuresti', ca sa dezinformeze si sa pacaleasca motoarele de cautare. Au incalcat cele doua decizii, de la marca si nume. Au incalcat legea si ii asigur ca noi, Steaua Bucuresti, vom prezenta si in fata instantei aceste actiuni mizerabile ale lor.Fotbal Club Fcsb nu are voie sa foloseasca numele si marca Steaua in activitati comerciale, de publicitate, de marketing, sportive, etc. Legea le interzice acest lucru. Doar noi, Steaua Bucuresti, avem voie sa folosim aceste elemente. Si le vom folosi. Sper doar ca doamna primar Firea sa nu mai amane restituirea spatiului nostru comercial din Brezoianu. Imediat ce il vom primi inapoi, vom lansa propriul nostru magazin, pentru ca suporterii stelisti sa se poata bucura de materiale originale cu insemnele Stelei", a declarat Talpan pentruIn ultima perioada, juristul Stelei a avut mai multe luari de pozitii dure fata de cei de la FCSB, care incearca in continuare sa profite de cel mai important brand din fotbalul romanesc.M.D.