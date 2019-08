Oferta de 15 milioane de euro pentru un fotbalist de la FCSB

Ziare.

Impresara mai sustine ca Gigi Becali nici nu a vrut sa auda si ca i-a transmis ca are nevoie de Man pentru a se califica in grupele Europa League."5 jucatori de la Steaua pot sa vand maine. Am avut oferta de 15 milioane pe Man, dar Gigi nici nu a vrut sa auda. 'Lasa-ma, eu vreau sa ma calific', mi-a zis", a anuntat Anamaria Prodan la Digi Sport "Pot pleca pe bani multi jucatorii de la Steaua, dar depinde si ce face in Europa, daca se califica in Europa League", a mai spus aceasta.Dennis Man are 21 de ani si e cotat la 5,5 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.6 meciuri a jucat Man in acest sezon, reusind un gol si o pasa de gol.