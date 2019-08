Oferta de 8 milioane de euro pentru Florinel Coman: Raspunsul vehement al lui Becali

Ziare.

com

Totusi, Becali spune ca a refuzat fara sa stea pe ganduri propunerea primita, cel mai probabil din Portugalia, de la Sporting Lisabona."Au venit pentru Coman acum o saptamana cu 8 milioane. Pai ce veniti ma cu 8 milioane la Coman? Plecati de aici!", a spus Becali la Pro X.Florinel Coman a marcat patru goluri in cele zece meciuri disputate pentru FCSB in toate competitiile, in acest sezon.In alta ordine de idei, Becali l-a amenintat pe Florinel Coman ca va fi rezerva la urmatoarele meciuri , nemultumit de evolutia sa."I-am zis: fii atent aici ca te-am laudat. O sa vina vremea cand vei sta prieten cu mine pe banca. O sa vina Man, o sa vina Morutan si Gnohere si las' sa vezi tu cum o sa stai pe banca daca te plimbi pe teren. De ce? Ca esti prieten cu mine? Pai o sa vezi tu cum stai prieten cu mine pe banca", a adaugat Becali.C.S.