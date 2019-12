Oferta de ultima ora pentru Dennis Man: Unde poate ajunge "perla" ros-albastrilor

Ziare.

Fotbalistul de la FCSB se afla si pe lista ucrainenilor de la Sahtior Donetk , conform ZN.ua Sursa citata scrie ca Sahtior incerca sa-l deturneze pe Man in aceasta iarna si sa obtina semnatura jucatorului dorit de numeroase cluburi de top.In acest sezon, Dennis Man a marcat 4 goluri si a oferit o pasa decisiva in cele 15 meciuri disputate in toate competitiile. Gigi Becali spera sa obtina 15 milioane de euro in schimbul fotbalistului adus de la UTA.Ros-albastrii au platit 350 de mii de euro pentru a-l cumpara pe Man in 2016.C.S.