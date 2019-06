Oferta neasteptata pentru Gardos: Iata la ce echipa poate ajunge

Ziare.

Fundasul in varsta de 29 de ani este dorit de echipa care isi propune sa domine fotbalul maghiar, MOL Vidi, dupa cum scriu cei de la sport.ro Fostul international roman si-a incheiat conturile cu Poli Iasi , echipa la care a evoluat in sezonul trecut, iar acum urmeaza sa se desparta si de cei de la Craiova, care il aveau sub contract.De serviciile lui Gardos se mai intereseaza si o formatie din Turcia, insa propunerea financiara mai avantajoasa este cea din Ungaria.La MOL Vidi evolueaza un jucator roman, este vorba despre pustiul Adrian Rus, cumparat recent de maghiari.