Oferta uriasa pentru Dennis Man

Impresarul jucatorului, Anamaria Prodan, sustine ca pe adresa clubului "ros-albastru" a sosit o oferta de 10 milioane de euro, insa Gigi Becali a refuzat-o."A avut oferta pe masa cu 10 milioane de euro, iar Becali simte ca poate mai mult", a dezvaluit Anamaria Prodan la Prosport LIVE "La ce vad ca se vinde in strainatate si nu las capul jos pentru ca e roman, eu cred ca Dennis Man valoreaza 15 - 20 de milioane de euro in momentul asta. Daca o echipa il ia pe Dennis Man cu 15 milioane, atunci o sa il vanda mai tarziu cu 50 de milioane de euro", a completat aceasta.Dennis Man joaca la FCSB din 2016 si e cotat la 5,5 milioane de euro de catre site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.5 goluri a reusit Man in acest sezon.