Ofertat de FCSB, Nicolae Dica a anuntat unde va antrena in sezonul urmator

Dica spune ca se declara onorat de interesul FCSB, dar in sezonul urmator va merge in Liga 2, la FC Arges."Eu sunt aproape de FC Arges, suntem intelesi 99%, am facut acolo o strategie pentru acest club, este clubul la care m-am format ca jucator, iubesc foarte mult acest club si imi doresc ca la un moment dat acest club sa ajunga in Liga 1 Deocamdata nu am semnat contractul. Simt nevoia sa merg, sa am rezultate la alta echipa, sa demonstrez ca pot deveni un antrenor foarte bun", a spus Dica la Telekom Sport.Apoi, Dica a mentionat ca faptul ca FCSB il vrea din nou arata ca a facut treaba buna la gruparea ros-albastra."Ma bucur ca patronul echipei a spus ca ma pot intoarce la Steaua . Inseamna ca am facut si eu lucruri bune acolo. Pana la urma, inseamna ca am fost apreciat si sunt apreciat de patronul echipei. Pentru ca si eu, atunci cand am plecat de la Steaua, am spus ca, din punctul meu de vedere, am facut lucruri bune", a adaugat Dica. Gigi Becali se va intalni in aceasta saptamana cu Edi Iordanescu, dar sansele ca acesta sa semneze sunt destul de mici.C.S.