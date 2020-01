Oferte de ultima ora pentru doi jucatori de top de la FCSB

Ziare.

com

Jucatorii care au propuneri de transfer in acest moment sunt mijlocasul Dragos Nedelcu si Harlem Gnohere.Becali a mentionat ca a cerut bani in plus pentru transferul amandurora."Am avut astazi oferte scrise pentru Gnohere si Nedelcu. Am primit o oferta de 2 milioane de euro pentru Nedelcu. Am cerut 3 milioane. Doar ma cunoasteti, nu? Asa e la fotbal", a spus Becali la Digi Sport.Totodata, Becali a mentionat ca e de acord sa se desparta si de portarul titular Cristian Balgradean, in schimbul sumei de 300 de mii de euro.In plus, si Florin Tanase este de vanzare, dar pretul acestuia este de 5 milioane de euro.C.S.