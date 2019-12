Oltenii acuza o conspiratie dupa infrangerea cu FCSB: "Inseamna ca a stiut ceva"

Ziare.

Concret, presedintele Universitatii, Sorin Cartu , sustine ca vicecampionii au aflat din timp ce tactica va folosi Piturca si si-au alcatuit echipa in consecinta.El da ca exemplu decizia lui Bogdan Vintila de a utiliza un sistem de joc cu trei fundasi centrali, decizie ce nu putea fi luata decat daca ar fi fost la curent cu strategia Stiintei."De la anuntul formatiilor ei au venit cu trei fundasi centrali, cu Soiledis, Cristea si Planic si, in momentul in care Soiledis s-a accidentat, a intrat Filip tot pe aceeasi factura, nu s-a schimbat planul tactic. Mie mi-a creat asa o.... Totusi, o echipa care 21 de etape joaca 4-3-3 si la partida asta schimba, inseamna ca a stiut ceva despre ceea ce noi am pregatit la antrenamente in aceasta perioada. Dovada si ceea ce a spus Vintila la interviurile de dupa meci, a spus ca a pregatit acest lucru si ca ii felicita pe jucatori , ca au raspuns planului tactic", a spus Cartu la Telekomsport Acesta nu a uitat sa isi puna la zid si jucatorii proprii, pe care ii acuza ca nu au fost montati pentru aceasta partida importanta."E inadmisibil sa fie in minutul 40 0-0 si in minutul 45 sa fie aproape 3-0. Nu pot sa cred ca poti sa accepti asa ceva! Jucatorii au obligatia sa vina la un meci de asemenea factura in plus cu mult fata de ceea ce le spune antrenorul. Nu poate sa te prinda in minutul 40 intr-o situatie cum te-a prins Man la primul gol", a mai spus Cartu.FCSB a castigat meciul cu Universitatea Craiova , scor 2-0, in etapa cu numarul 22 a sezonului competitional 2019/2020.Cele doua goluri au fost marcate pe finalul primei reprize de catre Man si Coman, minutele 40 si 45.