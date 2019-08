Perioada infernala pentru FCSB: Ce meciuri urmeaza pentru formatia ajunsa pe penultimul loc in clasamentul Ligii 1

Ziare.

com

Cu doar 4 puncte stranse in primele 7 etape, FCSB se afla pe penultimul loc al clasamentului din Liga 1, riscand chiar sa ajunga pe ultimul loc, daca Dinamo va castiga meciul din aceasta seara cu Hermannstadt.Iar misiunea jucatorilor antrenati de Bogdan Arges Vintila nu va fi deloc usoara in urmatoarele etape.Etapa a 8-a: Viitorul (acasa)Etapa a 9-a: U Craioa (deplasare)Etapa a 10-a: CFR Cluj (acasa)De asemenea, FCSB va disputa joi returul din playoff-ul Europa League, cu Vitoria Guimaraes.Rezultatele inregistrate de FCSB in ultimele 5 etape ale Ligii 1:0-2 cu Botosani;1-2 cu Astra;1-3 cu Voluntari;1-2 cu Poli Iasi;0-4 cu Gaz Metan Medias.7-16 (-9) e golaverajul lui FCSB in acest sezon.I.G.