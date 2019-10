Planul neasteptat al lui Gigi Becali: Investitia majora pregatita de patronul FCSB

Ziare.

Fostul vicepresedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Sandu Boc, a dezvaluit ca Becali vrea sa construiasca un nou stadion. Gigi Becali va face si un stadion. Pana acum nu a avut timp sa se ocupe de asta", a declarat Sandu Boc la Digi Sport.Din cate se pare, viitorul stadion al celor de la FCSB va fi construit in Berceni, unde echipa are si o baza de pregatire.Becali mizeaza si pe faptul ca infrastructura din zona va fi modernizata in perioada urmatoare, urmand ca linia de metrou sa ajunga pana la baza de pregatire a ros-albastrilor.In prezent, FCSB disputa meciurile de pe teren propriu pe National Arena , insa situatia este incerta.FCSB a fost nevoita sa se mute la Giurgiu si Pitesti dupa ce gazonul a fost distrus de concertele din aceasta vara, iar in primavara anului urmator stadionul va fi inchis din nou pentru cateva luni, din dorinta de a-l proteja inainte de EURO 2020.C.S.