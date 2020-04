Presa britanica ii da o veste proasta lui Becali

Ziare.

com

Conform Examiner Live , gruparea din Premier League are probleme financiare si nu ar mai fi dispusa sa achite suma de bani dorita de Becali."Chiar daca informatiile despre interesul lui United ar putea fi adevarate, transferul pare improbabil. Chris Wilder (managerul lui Sheffield - n.red.) a admis recent ca nu stie bugetul pentru sezonul urmator din cauza incertitudinilor legate de situatia financiara a lui United.Astfel, el ar putea face doar un transfer de marca si cu nevoia de goluri pe care echipa o traverseaza ar putea cauta pe cineva mai eficient in fata portii", a notat Examiner Live. Gigi Becali a sustinut saptamana trecuta ca a primit o oferta de 9 milioane de euro din SUA pentru 60% din drepturile federative.De asemenea, in presa din Italia s-a scris ca Florinel mai este dorit de Fiorentina si AS Roma Florinel Coman joaca la FCSB din 2017, cand a fost cumparat cu 3 milioane de euro de la Viitorul In acest sezon, Coman a fost cel mai bun jucator al ros-albastrilor.C.S.