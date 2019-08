Presa ceha prezinta problemele de la FCSB: Echipa nu are antrenor si nici stadion

Ziare.

Portalul sport.cz s-a concentrat pe probleme pe care le are vicecampioana Romaniei, de la demisia antrenorului la imposibilitatea de a juca in Bucuresti."Dupa ce FCSB a pierdut acasa cu armenii de la Alashkert, in preliminariile Europa League, scor 2-3, Bogdan Andone si-a dat demisia. Stia dupa modul in care Becali conduce clubul ca urma sa fie dat afara oricum. Echipa este condusa in prezent de unul dintre secunzi, Vergil Andronache, asta pentru ca patronul nu a gasit inca un antrenor.Meciul se va juca la Giurgiu, la 70 de kilometri de Bucuresti, unde ambele echipe vor fi oaspete. National Arena, stadionul din capitala pe care FCSB isi juca meciurile de acasa, este inchis pentru ca va gazdui un concert Metallica...", noteaza sursa citata.Duelul dinte FCSB si Mlada Boleslav, din prima mansa a turului III preliminar al Europa League, se va juca joi seara la Giurgiu.Partida va incepe la ora 21:30 si va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.