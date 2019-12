Presa din Grecia anunta ca Gigi Becali vrea sa cumpere o echipa din aceasta tara

Ziare.

com

Dupa ce Gigi Becali a declarat ca vrea sa plece din Romania de teama DNA, jurnalistii de la Thrakisports.gr noteaza ca finantatorul FCSB ar vrea sa cumpere o echipa din aceasta tara.Este vorba despre Skoda Xanthi, echipa antrenata in trecut de Razvan Lucescu Informatia aparuta in presa din Grecia vine la cateva zile dupa ce Becali declarase ca a inceput demersurile pentru a se muta definitiv in aceasta tara."Am avut niste probleme si vad ca inca le am. Familia mi-a zis sa ne mutam din tara asta. M-am dus in Grecia, m-am interesat, o sa-mi iau cetatenie. Si eu, si toata familia! Am ajuns sa stau la cheremul unui procuror, ca el vrea sa se afirme si sa inventeze acuzatii? El spune ca eu spalam bani din puscarie. Eu am dat bani la biserici, la oameni amarati, am salvat vieti omenesti. Am mers in Grecia sa iau cetatenie pentru toata familia! Nu mai vreau sa fac puscarie! E prejudiciu? Bine, ma, platesc prejudiciul si fac puscarie in Grecia", a declarat Becali la Romania TV.Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, au fost pusi sub acuzare pentru spalare de bani, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019, anunta procurorii DNA.Potrivit unui comunicat de presa transmis in urma cu o luna de DNA, anterior, in aceeasi cauza, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un evaluator desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, cu consecinte deosebit de grave.Anchetatorii sustin ca Becali si Geambazi ar fi stiut ca despagubirea a fost stabilita in urma supraevaluarii frauduloase si ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii."De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, in perioada 2014-2019, in scopul separarii si ascunderii sumei de originea ilicita.Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobandit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar," acuza DNA.C.S.