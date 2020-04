Presa din Spania anunta ca Manchester City a pus ochii pe un atacant roman

Ziare.

Presa din Spania scrie chiar despre un interes recent al lui Manchester City pentru fotbalistul in varsta de 21 de ani."Coman, autorul a 14 goluri si 10 assituri in 34 de meciuri disputate in acest sezon, a fost in trecut pe lista unor echipe mari din Europa, precum Sheffield United sau West Ham, ba chiar si Manchester City in iarna trecuta", noteaza fichajes.net "Nu doar echipe din Premier League il urmaresc pe jucatorul comparat in tara sa cu Mbappe, ci si mai multe echipe din Spania, care cauta sa adauge calitate", a contiuat sursa citata.Florinel Coman are 21 de ani si joaca la FCSB din 2017, cand a fost adus cu 3 milioane de euro de la Viitorul.5,4 milioane de euro e cota lui Florinel Coman potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com, insa Gigi Becali cere de cel putin de trei ori mai mult.I.G.