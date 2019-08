Presa din Zimbabwe face un anunt neasteptat despre viitorul antrenor de la FCSB

Ziare.

Potrivit jurnalistilor zimbabwezi de la Soccer24 , FCSB ar putea fi preluata de britanicul Stuart Baxter.Acesta s-a despartit in vara de nationala Africii de Sud si a fost propus la FCSB.Sursa citata scrie ca Baxter va ajunge in aceasta saptamana in Europa, urmand sa-si decida viitorul.Baxter este un adevarat globe-trotter si a antrenat echipe precum Orebro, Skarp, Vitoria Ssetubal, Halmstads, Sanfrecce Hiroshimia, Vissel Kobe, AIK, Lyn, nationala sub 19 ani a Angliei, Africa de Sud, Helsinborg, nationala Finlandei, Kaizer Chiefs, Genclerbirligi si Supersport United.Cel mai bine s-a simtit in Africa de Sud, unde are doua titluri interne cu Kaizer Chiefs.C.S.