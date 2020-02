Prima decizie luata la FCSB dupa infrangerea din derbiul cu Dinamo

Ziare.

com

FCSB va renunta la sistemul fara atacant clasic, dupa ce echipa a marcat doar doua goluri in cele patru meciuri din 2020. In plus, se va reveni la sistemul 4-2-3-1."Este nevoie de un atacant. Acum vom trece la un sistem cu atacantul central de profil", a afirmat Bogdan Vintila la conferinta de presa.Balgradean - Cretu, Planici, Miron, Pantiru - Ovidiu Popescu, Oiada - Man, Tanase, Coman - PetreAmintim ca Dinamo a castigat cu 2-1 derbiul Romaniei cu FCSB . Golurile au fost marcate de Andrei Sin si Vali Lazar pentru Dinamo, respectiv Florin Tanase pentru FCSB.Dupa acest rezultat, FCSB ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 43 de puncte, sase sub liderul CFR Cluj In schimb, Dinamo a urcat pe locul 8, cu 34 de puncte, si va juca in play-out si anul acesta.In ultima etapa a sezonului regulat, FCSB va primi vizita Chindiei Targoviste, iar Dinamo se va deplasa la Gaz Metan Medias.C.S.