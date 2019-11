Prima lovitura a lui Mihai Stoica de la revenirea la FCSB: Ce jucator de top vrea sa transfere

Ziare.

Oficialul ros-albastrilor vrea sa-l readuca la echipa pe mijlocasul Alexandru Chipciu, unul dintre jucatorii la care tine cel mai mult, potrivit Voetbal Belgie Alexandru Chipciu a evoluat pentru FCSB intre 2012 si 2016, perioada in care a marcat 24 de goluri in cele 116 meciuri disputate.El a fost vandut in 2016 la Anderlecht , pentru 3 milioane de euro, si a impresionat in primul sezon in Belgia.Apoi, evolutiile sale au fost tot mai slabe, iar in sezonul precedent a fost imprumutat la Sparta Praga.Revenit in Belgia, Chipciu nu a bifat niciun meci in acest sezon.C.S.