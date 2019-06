Prima masura luata de Alexandru Tudor la FCSB: Fara televizoare in camere!

Ziare.

Fostul arbitru a dispus si o prima masura, pustii legitimati la FCSB nemaiavand incepand de miercuri televizoare in camera.Cantonamentul juniorilor va avea un singur televizor, in sala mare, iar cine vrea sa urmareasca programele va trebui sa plece din camera."La Academie am hotarat sa nu mai fie televizoare in camere. A fost ideea lui Tudor. Va fi un singur televizor in sala de lectura, sa se uite la ce vor acolo, dar nu in camera. Camera e pentru odihna", a anuntat Gigi Becali la ProX.Rolul lui Alexandru Tudor va fi acela de a superviza ce se intampla la academia de fotbal a FCSB si sa ii transmita toate informatiile latifundiarului.In plus, el va supraveghea si constructia unei biserici in perimetrul bazei sportive.M.D.