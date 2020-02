Prima masura luata la FCSB dupa esecul cu CFR Cluj

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca a scazut pretul lui Dragos Nedelcu cu 500 de mii de euro, in speranta ca il va vinde pe acesta in Ungaria, la Mol Vidi."Eu am cerut 2.5 milioane de euro si ei mi-au dat 2 milioane de euro. Acum le zic ca il dau cu 2 milioane de euro! Scad pretul. Daca greseste cineva, scad pretul! La revedere cu el", a spus Becali la DigiSport.Amintim ca FCSB a fost invinsa de CFR Cluj , scor 0-1, in etapa a 23-a din Liga 1 Singurul gol al meciului a fost marcat de brazilianul Vinicius, cu un sut din marginea careului.Dupa acest rezultat, FCSB se afla la opt puncte in spatele liderului CFR Cluj C.S.