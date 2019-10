Prima oferta primita de Narcis Raducan, dupa ce a intrat in dizgratia lui Becali la FCSB

Ziare.

Numit in functie la sfarsitul lunii august, Raducan ar putea fi inlocuit de Mihai Stoica la FCSB.Desi echipa a avut un parcurs mai bun dupa venirea sa, Raducan a intrat in dizgratia lui Becali pentru ca a declarat ca fanii ar migra catre echipa Armatei in cazul in care Steaua va reusi sa promoveze.Oficialul ros-albastrilor nu duce insa lipsa de oferte si este dorit de Astra Giurgiu , conform Sport.ro La clubul lui Ioan Niculae, presedintele Dani Coman este in dizgratie, iar Raducan estte dorit in locul sau.El l-ar dori si pe Edi Iordanescu inapoi la Astra, in cazul in care va ajunge la aceasta echipa.C.S.