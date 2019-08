Prima reactie a antrenorului favorit sa ajunga la FCSB: "Tentatia e mare"

Ziare.

Enache recunoaste ca a negociat cu Gigi Becali si ca asteapta sa vada ce se va intampla in continuare.Chiar daca Becali este un patron care se implica in aproape tot ceea ce tine de echipa, tehnicianul sustine ca FCSB are un lot bun si sustine ca un mandat la echipa latifundiarului il poate ajuta inclusiv profesional."Nu sunt chiar speculatii. Deocamdata astept sa vad cum se vor aseza lucrurile. Intr-adevar tentatia e mare sa ma duc acolo. Am incredere in lotul Stelei de acum, ma gandesc ca o ocazie ca asta nu-ti apare de multe ori in viata. Poate ca m-ar ajuta si profesional un pic. Sunt discutii, nu stiu daca e momentul meu acum", a declarat Costel Enache pentru gsp.ro Tehnicianul si-ar fi dat acordul pentru a merge la FCSB, problemele fiind acum intre clubul din Berceni si Hermannstadt, echipa la care antreneaza in prezent Enache.Sibienii nu vor sa renunte la antrenorul care a pregatit noul sezon in plin campionat , fara a avea o optiune de rezerva, si spera sa ii forteze astfel mana lui Becali pentru a plati.100 de mii de euro ar dori sefii lui Hermannstadt pentru a-i rezilia contractul lui Costel Enache si ramane de vazut daca Becali va plati aceasta suma.