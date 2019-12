Prima reactie a fotbalistului dat disparut de la FCSB de doua luni

Ziare.

Gikiewicz a fost amendat cu 24 de mii de euro pentru ca a disparut de la echipa in luna octombrie, dar spune ca intreaga vina o poarta cei de la FCSB."De la finalul lunii septembrie contractul meu s-a incheiat pentru ca cei de la FCSB nu au respectat termenii intelegerii. Decizia i-a apartinut patronului, antrenorul n-are niciun cuvant de spus", a spus Gikiewicz pentru SportoweFakty. Chiar daca se afla in conflict cu FCSB, Gikiewicz spune ca are o parere buna despre Becali."Cu siguranta este un caracter pozitiv si colorat. Sunt suta la suta sigur ca fara el fotbalul din Romania n-ar mai fi la fel. Investeste o multime de bani", a adaugat Gikiewicz.Atacantul polonez a facut o plangere la FIFA , spunand ca cei de la FCSB nu au respectat clauzele contractuale si solicita sa primeasca 93 de mii de euro.De asemenea, polonezul vrea ca FCSB sa primeasca interdictie la transferuri pentru doua sezoane.Atacantul sustine ca a fost nevoit sa recurga la acest gest pentru ca "FCSB a inceput o serie de actiuni abuzive menite sa-l convinga sa renunte la contract".El se refera la faptul ca a fost scos de pe grupul de Whatsapp al jucatorilor, a ramas fara masina Kia si a primit un Matiz, a fost dat afara din camera de la Berceni pe care o ocupa, a fost trimis sa se antreneze singur fara minge si nu a fost platit.C.S.