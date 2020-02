Prima reactie a lui Bogdan Vintila dupa esecul celor de la FCSB in derbiul cu Dinamo

Ziare.

Partida a avut loc in cadrul etapei cu numarul 25 din sezonul competitional 2019/2020, penultima din sezonul regular, iar Dinamo a spart astfel seria de 4 egaluri la rand intre cele doua grupari.Sin si Lazar au punctat pentru Dinamo, in timp ce pentru gruparea lui Gigi Becali a marcat doar Tanase, din penalti."Nu este chiar usor de digerat aceasta infrangere, nu am facut un meci bun, regret ca nu am castigat mai ales pentru acesti suporteri minunati. Aveam controlul jocului, a intervenit o executie senzationala din lovitura libera, a intervenit apoi acea eliminare. Apoi am egalat in 10 oameni, iar in partea secunda am luat un gol dupa o nesincronizare.E o presiune mare in acest debut de an 2020, ar trebui sa fim mai uniti, mai devotati, sa incercam sa facem totul spre binele echipei. Ma refer la atitudine, la spiritul de sacrificiu care trebuie avut, spirit pe care azi Dinamo clar l-a avut.Cred ca diferenta fata de CFR e remontabila, trebuie sa ne uitam doar in curtea noastra, trebuie sa avem incredere doar in fortele noastre", a punctat antrenorul stelist intr-o interventie pentru televiziunea DigiSport.FCSB este acum pe locul 3, la egalitate cu FC Botosani, la 6 puncte in spatele liderei CFR Cluj D.A.