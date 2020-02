Primele declaratii ale lui Adrian Petre dupa transferul la FCSB

Ziare.

Petre a oferit astfel primele declaratii ca jucator ros-albastru, dupa ce Gigi Becali a anuntat inca de sambata transferul sau la echipa vicecampioanei Romaniei. Internationalul roman a fost dorit inca de vara trecuta de FCSB, dupa prestatia sa foarte buna la EURO de tineret Under 21 cu Romania.Gruparea daneza a cerut insa atunci suma de 3 milioane de euro. De atunci si pana acum insa, Petre si-a pierdut rolul de titular, iar Becali l-a cumparat cu 1 milion."Am hotarat impreuna cu familia mea, cu impresarul, ca ar fi cea mai buna decizie in acest moment al carierei mele si cred ca am facut o alegere buna. Au fost la inceputul perioadei de transferari niste discutii, dar apoi au incetat o perioada de timp. Totul s-a rezolvat intr-o singura zi, ieri, totul a fost rezolvat si a fost foarte scurt.Am asteptari foarte mari pentru ca e cea mai buna echipa din Romania si sunt fericit ca am reusit sa ajung aici, si eu personal imi doresc sa castigam titlul, asta este primul obiectiv al meu, sper sa pot sa ajut echipa sa reusim acest lucru si am mare incredere ca putem reusi", au sunat primele declaratii ale atacantului roman, fost la UTA Arad, conform TelekomSport.Intrebat de jurnalistii prezenti pe Otopeni ce l-a facut sa aleaga FCSB, Petre a mai adaugat: "Nu m-am sfatuit cu nimeni, a fost alegerea mea, am simtit ca ar fi momentul oportun sa vin la FCSB, simt ca am facut o alegere buna. M-a determinat situatia aceea din Danemarca, unde echipa nu merge foarte bine si am decis ca ar fi momentul sa schimb putin aerul. Dupa doi ani si jumatate am simtit ca e momentul sa schimb ceva. FCSB a fost cea mai hotarata sa ma aduca si iata-ma aici. Da, sunt gata si pentru criticile patronului, sunt pregatit, sunt destul de matur, am ajuns la o maturitate care imi permite usor sa trec peste aceste lucruri, eu sunt aici sa joc fotbal, sa o fac cat mai bine si cred ca sunt bun la ceea ce fac asa ca nu am nicio problema", a incheiat tanarul jucator roman.UTA Arad l-a cedat in 2017 pe Petre in Danemarca, pentru suma de 500.000 de euro, iar in Scandinavia atacantul a marcat de 29 de ori si a oferit si sase pase de gol in acest rastimp. In acest sezon, varful de 21 de ani a marcat de 5 ori in 19 aparitii.Petre este cotat la 1,3 milioane de euro in prezent pe site-urile de specialitate si la FCSB se va reuni cu fostul sau coleg de la UTA, Dennis Man. Dennis Man a avut 30 de meciuri pentru UTA, 23 goluri si 4 assist-uri.FCSB va evolua duminica seara in deplasare cu Dinamo , in marele derbi al Ligii 1, meci LIVE pe Ziare.com de la ora 20.Citeste si:D.A.