Primele vesti in legatura cu starea lui Harlem Gnohere dupa grava accidentare din meciul cu Astra - surse

Ziare.

com

Atacantul francez de culoare s-a izbit in plin careu de portarul Lazar, de la Astra, portar care a iesit sa respinga balonul, sau mai exact sa boxeze, dar l-a lovit si pe Gnohere, care a cazut secerat la pamant.Au fost momente de panica pe teren, caci in primele secunde Gnohere parea nemiscat pe suprafata gazonului de pe Arena Nationala. Au intervenit medicii de pe ambulanta, care i-au montat lui Harlem un guler cervical si dupa circa 10 minute, "Bizonul" a fost dus in ambulanta si transportat de urgenta la spital.Spital de unde avem si primele informatii. Dupa cum anunta televiziunea TelekomSport, primul diagnostic primit de Gnohere ar fi acela de comotie.De asemenea, televiziunea Sport.ro anunta faptul ca Gnohere si-a revenit deja si este deja la Spitalul de Urgenta Floreasca pentru verificari amanuntite. Medicul echipei a anuntat ca jucatorul francez si-a revenit inca din ambulanta.Ramaneti alaturi de site-ul Ziare.com si pentru alte amanunte in ce priveste starea lui Gnohere, fost atacant si la Dinamo Reamintim ca FCSB a fost invinsa categoric de Astra, scor 1-3, iar golul gazdelor a fost bifat chiar de Gnohere.D.A.