Primul antrenor care anunta ca vrea sa preia FCSB: Ma bazez pe valoarea mea, fanii ma accepta

"Sunt pregatit sa antrenez din nou Steaua . Ma bazez pe valoarea mea, pe faptul ca suporterii ma accepta, ca promovez jucatorii tinerii", a spus Ilie Stan pentru ProSport Ilie Stan a pregatit-o pe FCSB in perioada in care echipa se numea Steaua, in sezonul 2011/2012.El a reusit sa califice echipa in primavara europeana, dar a pierdut titlul in acel sezon.De la plecarea de la Steaua, Ilie Stan nu a mai avut rezultate notabile si s-a plimbat pe la echipe precum Chiajna, Vaslui, FC Brasov , Farul, Targu Mures sau din Iran si Irak.In prezent, el o antreneaza pe Gloria Buzau, in Liga 2 a Romaniei.C.S.