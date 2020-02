Primul jucator dat afara de la FCSB dupa derbiul cu Dinamo

Ziare.

com

Becali spune ca ii va cauta o noua echipa lui Cristea, deoarece s-a saturat de gafele acestuia."Sa vedem daca gasim sa-l dam pe undeva pe Cristea, sa-i gasim o echipa. Cristea e terminator, ne-a terminat prea mult! Acum ne mai trebuie un fundas. M-am interesat de Frasinescu de la Iasi", a spus Becali la Pro X.Iulian Cristea a primit un cartonas rosu in prima repriza a derbiului cu Dinamo.Amintim ca Dinamo a castigat cu 2-1 derbiul Romaniei cu FCSB . Golurile au fost marcate de Andrei Sin si Vali Lazar pentru Dinamo, respectiv Florin Tanase pentru FCSB.Dupa acest rezultat, FCSB ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 43 de puncte, sase sub liderul CFR Cluj In schimb, Dinamo a urcat pe locul 8, cu 34 de puncte, si va juca in play-out si anul acesta.In ultima etapa a sezonului regulat, FCSB va primi vizita Chindiei Targoviste, iar Dinamo se va deplasa la Gaz Metan Medias.C.S.