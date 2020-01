Primul transfer pentru FCSB in 2020: "Ramane la noi!"

Ziare.

com

Mijlocasul in varsta de 21 de ani va ajunge la gruparea din Berceni la inceputul perioadei de mercato si va ramane in lot, chiar daca echipa are multi jucatori de valoare pe postul sau.Patronul Gigi Becali sustine ca Olaru este un fotbalist de viitor si ca va avea sanse de a demonstra ce poate."L-am luat pe Olaru! Va ramane la noi! Il iau sa joace. Nu-l mai las la Gaz Metan. Acopera multe posturi si ne va ajuta sa castigam campionatul! Toti vorbesc frumos de el. L-am urmarit si eu, e unul dintre jucatorii in care imi pun mari sperante. La fel cum sunt Pantiru, Coman, Man, Nedelcu, Tanase sau Oaida", a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro Initial, planul celor de la FCSB era sa il lase pe jucator sa evolueze sub forma de imprumut la Medias pana la finalul sezonului, el avand ocazia de a fi titular.Becali s-a razgandit insa intre timp si a decis ca Olaru sa ajunga la FCSB chiar din iarna si sa ramana in lot in a doua jumatate a campionatului.600 de mii de euro a costat transferul lui Darius Olaru, jucator ce a impresionat in acest sezon la Mediasul lui Iordanescu junior.Marti dimineata, FCSB a confirmat oficial transferul lui Olaru, cel care a si fost prezent la vizita medicala."FCSB anunta transferul lui Darius Olaru, de la CS Gaz Metan Medias. Darius va purta tricoul cu numarul 27. Jucatorul s-a alaturat marti lotului condus de Bogdan Vintila si a participat la vizita medicala de la Institutul National de Medicina Sportiva. Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!"