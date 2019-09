Probleme mari pentru un fotbalist important de la FCSB: Se poate retrage din cauza accidentarilor!

Ziare.

Marko Momcilovic nu reuseste sa isi revina dupa ce a suferit o ruptura musculara si apoi a fost diagnosticat cu probleme la coloana, el avand un an de zile de cand nu a mai jucat.Managerul sportiv al vicecampioanei, Narcis Raducan, sustine acum chiar ca fundasul isi poate incheia cariera, situatia lui fiind inca una complicata."Nu as vrea sa fiu in locul lui. Am lucrat cu el si la Pandurii si nu pot sa inteleg. El se pregateste in continuare si e pozitiv. Traieste o drama. Nu am pomenit in zilele noastre, in 2019, ca un jucator sa stea un an de zile accidentat. Exista si riscul sa se lase de fotbal. Probabil ia in calcul si acest lucru, dar el e pozitiv si eu sper ca el sa isi revina si sa joace cat mai curand", a declarat Raducan pentru DigiSport.Problemele lui Momcilovic, in varsta de 32 de ani, au aparut dupa ce a suferit o ruptura musculara si a fost nevoit sa ia o pauza de durata.Inainte sa revina pe teren a fost diagnosticat cu hernie de disc si a avut nevoie de o interventie chirurgicala, iar de atunci se chinuie sa reintre in forma fara prea mult succes.