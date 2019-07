Probleme pentru FCSB: Un jucator important s-a accidentat si lipseste o luna

Ziare.

Om de baza in acest debut de sezon, mijlocasul Dragos Nedelcu a suferit o intindere a ligamentului colateral extern al genunchiului si va fi nevoit sa ia o pauza fortata.Potrivit sport.ro , Nedelcu va fi indisponibil o luna, practic in cea mai importanta perioada a acestui an pentru FCSB.Jucatorul s-a accidentat in duelul cu Alashkert, din preliminariile Europa League, el ajungand la Bucuresti avand genunchiul bandajat.Din lotul FCSB lipseste si cel mai important mijlocas, Mihai Pintilii, astfel ca antrenorul Bogdan Andone trebuie sa se bazeze pe jucatori ca Morutan, Oaida, Filip sau Moutinho.