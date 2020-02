Promisiunea facuta de Becali in cazul unui esec in derbiul cu Dinamo: Alta solutie nu am

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca nu va tolera un insucces in urmatoarea partida a FCSB."Daca ne batet Dinamo, pun o spanzuratoare direct la mijlocul terenului. Pe bune, daca ne bate Dinamo, la revedere. Alta solutie nu am. Nu ma mai intereseaza fotbalul.Nu e vorba de orgoliu, ci inseamna ca nu avem nicio perspectiva. Dinamo este in play-out, cum sa ma bata? Ma bate echipa de pe locul 9? Daca ma bat, inseamna ca nu am ce cauta la fotbal", a spus Becali la Digi Sport.Derbiul dintre Dinamo si FCSB va avea loc duminica, de la ora 20:00, in direct pe Ziare.com.C.S.