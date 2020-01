Radoi, gluma nevinovata sau atac subtil in cantonamentul FCSB? "Parca e intrarea de la DNA!"

Ziare.

Aflat in conflict cu patronul vicecampioanei, Gigi Becali, tehnicianul a avut o reactie curioasa in momentul in care se indrepta spre terenul pe care se aflau jucatorii."Parca e intrarea de la DNA!", a spus Radoi, facand aluzie la grupul de jurnalisti care il astepta.Chiar daca a fost doar o gluma, este posibil ca Gigi Becali sa vada cu alti ochi aceasta reactie.Asta pentru ca latifudiarul a ajuns in inchisoare dupa ce a fost condamnat in dosare instrumentate de DNA, iar in prezent este urmarit penal in altul.M.D.