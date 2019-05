Raspunsul lui Becali pentru antrenorul care a promis ca va plati 500 de mii de euro daca va pierde titlul

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor nici nu a vrut sa auda de aceasta varianta si l-a refuzat din start pe fratele lui Tudor Chirila."Nu trebuie sa se autopropuna la Steaua antrenori , ca nu facem concurs. Eu pun antrenor, nu un om care nu-i antrenor. Nici nu stiu ce a antrenat el. Nu mai stiu de Ionut Chirila. Daca vrea Dumnezeu, o sa-l pun pe Ionut Chirila", a spus Becali la Pro X.In urma cu o zi, Chirila sustinea ca merita sa antreneze FCSB si promitea ca va aduce 500 de mii de euro drept despagubiri in cazul in care n-ar fi castigat titlul.Ionut Chirila este liber de contract, iar in cariera a pregatit formatii precum Jiul, UTA, Concordia Chiajna, Poli Iasi si ASA Targu Mures.C.S.